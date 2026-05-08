Faćo na ročištu: Svi zlikovci su na slobodi, dajte mi 40 godina zatvora, ali neću odustati od svojih stavova dok sam živ

Na današnjem ročištu Amiru Pašiću Faći, koji je optužen za krivično djelo psihičko nasilje putem informacionih tehnologija, govorio je sam optuženi. Faćo je rekao da su "svi zlikovci na slobodi i da se kriminalci puštaju nakon tri dana na slobodu". Na pitanje advokata Gržića je li znao za izmjene Zakona, Pašić je rekao: "Nisam znao. Jer ja sam govorio, da ću kada dođe taj Zakon, naći druge načine." - Bili ste na Tik Toku, jeste li imali problema u funkcioniranju - pitao ga je Gržić.

Naveo je da jeste, da su mu stalno gasili profile. Pitao ga je i za Youtube kanal. - Nisam, drugi su uzimali pare na meni. A Zakon je napravljen na ljeto. Nisam znao da postoji. Evo sada psuju više nego što sam ja psovao i nikoga ne hapse. Ja znam razloge zbog kojih smo ovdje. Ja sam najkrivlji od svih, a Boga mi ne mislim da je to tako. Doveli ove žene, trebao je Konaković Dino da me tereti, ja sam njega dirao ili Muhamed Ali Gaši. Evo ja sam rekao da znam dijete koje maltretira Hase Tirić. Ali niko ništa ne poduzima - rekao je Pašić.