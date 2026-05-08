Drama u bh. gradu: Komšinicu gađao kamenjem, nakon hapšenja ugrizao policajca

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv A. K. (48) i Z. K. (75) iz Trebinja zbog incidenta u kojem je komšinica M. K. povrijeđena kamenjem, dok je jedan od osumnjičenih nakon hapšenja ugrizao policajca za ruku.

A. K. i Z. K. se terete za krivično djelo tjelesna povreda, dok je A. K. dodatno optužen i za napad na službeno lice tokom obavljanja službene dužnosti.

Komšinicu gađali kamenjem

Incident se dogodio 3. aprila 2024. godine u Trebinju, a prema navodima optužnice, sukob je izbio zbog narušenih komšijskih odnosa.

Kako se navodi, osumnjičeni su iz svog dvorišta kamenjem gađali M. K. koja je stajala ispred svoje kuće.

- Više puta je pogođena kamenjem po tijelu, a jedan kamen ju je pogodio u glavu, pri čemu je zadobila lake tjelesne povrede - stoji u optužnici.

Nakon prijave, na teren je izašla patrola Policijske stanice Trebinje, u kojoj su bili policajci A. B. i M. V.

Opirao se hapšenju

Dolaskom policije A. K. je počeo da odguruje policajca M. V., nakon čega mu je u pomoć pritekao kolega A. B., te su ga savladali i stavili mu lisice na ruke.

Osumnjičeni je potom doveden do službenog vozila, ali je izašao iz njega dok su policajci išli po drugog osumnjičenog Z. K.

- Policajac mu je izdao naređenje da se vrati u službeno vozilo, što je osumnjičeni odbio. Policajac A. B. ga je ponovo odveo do vozila, ali osumnjičeni nije želio da uđe, sve vrijeme se opirući i nogama odgurujući policajca A. B., kojeg je potom ugrizao za desnu šaku - navedeno je u optužnici.