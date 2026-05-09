Traži se pritvor za Naila Jusića koji je naručio lažne diplome za suprugu, sina, snahu

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Živinicama stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Naila Jusića (59) iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je kao predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice počinio dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlašćenja u sticaju sa krivičnim djelom primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem. Jusić je osumnjičen da je u periodu od 2023. do marta 2026. godine, obavljajući funkciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice, zloupotrebom položaja i ovlašćenja, u tri odvojena slučaja, pogodovao drugim osobama kako bi im ostvario korist.

To je uključivalo neregularnosti prilikom imenovanja jedne osobe u Gradsku izbornu komisiju, pokušaj pribavljanja koristi u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad parcelom zemljišta na kojem je izgrađen objekat bez prava korištenja, kao i trgovinu uticajem radi imenovanja njegovog sina u jednu stalnu komisiju Gradskog vijeća Živinice.

Podsjećamo, po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda u Živinicama, istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su obavili pretrese na više lokacija u Živinicama, nakon čega je Jusić lišen slobode. Prilikom pretresa su pronađeni i oduzeti mobilni uređaji, određena dokumentacija i drugi predmeti za koje se sumnja da su korišteni ili potiču iz izvršenja krivičnih djela. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage koja obuhvata pomenute tri radnje, ispitao na ove okolnosti osumnjičenog, te se istražne radnje u ovom predmetu nastavljaju i u narednom periodu.

