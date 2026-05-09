Teška nesreća u Zenici, sudarili se kamion i automobil, vozač prevezen u bolnicu

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na magistralnom putu M-17 u mjestu Pečuj u Zenici.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a ZDK, nesreća se dogodila u 07:55 sati na putu M 17, a u njoj su učestvovali teretno motorno vozilo i putničko motorno vozilo, kojim je upravljalo lice inicijala Š.M. (1961), iz Zenice, koji je usred zadobijenih povreda vozilom Službe hitne medicinske pomoći Zenica prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica.

- Saobraćaj se odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom. Na licu mjesta je patrola PS Centar – rečeno je za „Avaz“.