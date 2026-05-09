Skršio sve pred sobom: Vozač Seatom udario u betonske žardinjere kod Narodnog pozorišta

Nesvakidašnja nesreća jutros se dogodila u centru Sarajeva, u ranim jutarnjim satima kada je vozač Seata automobilom udario u betonske žardinjere na trotoaru.

- Nemamo informacije o nesreći – rečeno je za „Avaz“ iz Operativnog centra MUP-a KS.

Za sada nije poznato kako je vozač udario u betonske žardinjere, a nesreća se desila u blizini Narodnog pozorišta. Materijalna šteta je pričinjena na automobilu i žardinjeri, a vozilo već satima stoji na istom mjestu.

Pretpostavlja se da nije bilo povrijeđenih.