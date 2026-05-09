Muškarac preskočio ogradu i izašao na pistu, ubio ga avion

D. H.

prije 38 minuta

 Avion kompanije "Frontier Airlines" udario je i usmrtio pješaka na pisti Međunarodnog aerodroma u Denveru dok se pripremao za polijetanje kasno u petak naveče, potvrdile su vlasti.

Incident je uzrokovao kratkotrajan požar na motoru, a svih 224 putnika i članova posade evakuisano je iz aviona, prenosi BBC.

Preskočio ogradu

Prema saopštenju aerodrom, osoba je preskočila vanjsku ogradu i samo dvije minute kasnije našla se na uzletno-sletnoj stazi, gdje ju je udario avion.

Let Frontier Airlinesa trebao je poletjeti iz Denvera za Los Anđeles oko 23 sata po lokalnom vremenu.

Bezbjednosni propust

Iz Aerodroma Denver (DIA) saopštilisu kako se ne vjeruje da je stradala osoba bila radnik aerodroma, te identitet još nije utvrđen. "Aerodrom je pregledao liniju ograde i utvrdila da je netaknuta", stoji u saopštenju.

Iz avio kompanije Frontier poručili su: "Duboko žalimo zbog ovog događaja".

Nakon sudara, vatrogasna služba Denvera brzo je ugasila požar na motoru.

U kabini se pojavio dim pa je iz predostrožnosti naređena evakuacija svih putnika iz aviona putem tobogana za hitne slučajeve.

Dvanaest putnika prijavilo je lakše povrede zadobijene tokom incidenta, a petero ih je prevezeno u obližnje bolnice.

Uzletno-sletna staza zatvorena je dok Federalna uprava za zrakoplovstvo ne provede istragu.

"Izuzetno nam je žao zbog ovog incidenta i izražavamo saučešće svima pogođenima", saopštila je uprava aerodroma Denver.

# AVION
# NESREĆA
