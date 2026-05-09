Martina Horvat nestala prije 16 godina, dečko se ubio: Da li je tajnu odnio u grob?

PR agentica i bivša manekenka Martina Horvat (28) bez trada je nestala četiri dana nakon svog rođendana iz svog stana na zagrebačkom Laništu prije 16 godina, 13. marta 2010. godine.

Živjela je s dečkom Sašom Leskovčaninom koji ju je često tukao. S njom su navodno nestali njen laptop, mobilni telefon, USB stik.

Sutradan je Leskovčanin iz stana uklonio vuneni debeli tepih dimenzija 2,5 x 1,5 metar i fotelju na razvlačenje.

Da li je Saša uklanjao tragove

Da je Saša uklanjao tragove policiji je posvjedočila i jedna djevojka koja je dan kasnije osjetila užasan smrad kiseline banuvši na vrata tražeći piz heroina za 100 kuna.

Leskovčanin, pirotehničar i pripadnik HV-a, o Martininom nestanku prvo je obavijestio njenog brata Borisa Horvata koji je 16. marta sve prijavio policiji i medijima.

Rekla da ide van sa prijateljicom

Kako je tvrdio Leskovčanin, Martina mu je na dan nestanka rekla kako ide van s prijateljicom.

Leskovčanin je ubrzo postao glavni osumnjičeni za ubistvo svoje djevojke. Policija ga je uhapsila 21. marta. Dan kasnije je završio na psihijatriji u Vrapču. Nakon toga policija je pretražila njegovo imanje u Stupniku. Njeno tijelo niti išta sumnjivo nisu pronašli te su ga 26. marta pustili na slobodu.

On je za 24sata priznao je da bio suicidalan te da je, prije nego što ga policija privela, popio 30-ak apaurina.Takav je došao u policijsku stanicu.

"Preokrenut ću svijet zbog nje"

"Neću sjediti i čekati da mi netko javi da je stradala. Učinit ću sve da ju pronađem. Preokrenut ću svijet zbog nje. Samo da vidim da je dobro i da joj nitko nije naudio, a onda neka me ostavi", tvrdio je Leskovčanin koji je po Zagrebu postavio plakate s njenom fotografijom.

"Prijatelji i ja polijepili smo ih po kvartovima. Posljednje novce dao sam za kopiranje slika, a planiram ih polijepiti i u Dalmaciji. Poslao sam e-mailove motorističkim udrugama, valjda je netko vidio moju Olivu", tvrdio je Leskovčanin. Dodao je kako je nakon njenog nestanka stalno pio tablete za smirenje, no da ih je prestao piti.

"Teško mi je. Jedem si živce jer nemam nikakvu informaciju. Najgore je ne znati ništa o ženi koju voliš najviše na svijetu. Čini mi se da ću opet morati uzeti tablete kako bih se smirio", tvrdio je Saša.

Prošao je poligraf?

Policija je ispitala 300 ljudi, prekopala Jakuševac, pretražila Leskovčaninovo imanje no nije uspjela pronaći dokaz da je ubijena. Policija je utvrdila i da Martina nakon nestanka niti na jednom graničnom prelazu nije izašla iz Hrvatske.

"Kad su me ispitivali na poligrafu, nisam se osjećao ugodno. Pitali su me gdje je tijelo, a ja to ne znam. Volio bih da znam", rekao je Leskovčanin i dodao da je nakon toga završio na psihijatriji.

Prisjetio se kako su on i Martina februar proveli odvojeno jer je ona rekla da ide porodici u Vukovar. Njen brat Boris potvrdio je da je bila nekoliko dana kod kuće, ali da je bila prevrtljiva i mijenjala planove.

Najavljivala je odlazak u Srbiju.

U januaru je bila u Opatiji te od poslodavca dobila 200 evra, ispričao je Leskovčanin za Večernji list.

Martinini prijatelji i poznanici ispričali su kako im je govorila da je u februaru bila u Vukovaru, Roterdamu, Briselu, Francuskoj, Švajcarskoj....

Svakom je ispričala drugu priču.

Leskovčanin se objesio

Ipak, najviše je najavljivala da će u martu otići u Split gdje će učiti tetovirati. Leskovčanin se objesio 23. maja 2010. godine.

"Puno vas volim. Sve što imam ostavljam vama. Ne mogu više živjeti na ovakvom dnu", napisao je Leskovčanin u oproštajnom pismu svojoj djeci, a uz njega je pronađena i Martinina slika na kojoj je pisalo "zauvijek".

Svjetski mediji prenijeli su tada otkriće kako je Martina Horvat za boravka u Francuskoj počela ljubavnu vezu s bivšim francuskim nogometnim reprezentativcem Frankom Leboeufom.

S njim se dopisivala na Facebooku. On je preko svog agenta Nenada Đorđevića poručio kako mu je žao zbog svega što se dogodilo s Martinom Horvat i ljudima iz njene okoline, no tvrdi da on na to nije imao nikakvog uticaja, piše Jutarnji list.

Bio ljubomoran

Policija je sumnjala da ju je nehotice ubio Saša Leskovčanin jer je bio ljubomoran na nju i fudbalera.

Martinina majka Ana Šarvari nekoliko mjeseci nakon kćerina nestanka bila je uvjerena da ju je Leskovčanin ubio.

"Bojim se. Bojim se da moja Martina više nije živa. Slutim najgore. Mislim da ona iz stana živa nije izašla i da ju je mrtvu iznio. Monstrum ju je možda i u Savu bacio. Od kada sam čula da je nema ja ne prestajem liti suze. Ja sam majka. Mene to jako boli. Ne mogu leći ni ustati da ona nije u mojim mislima. Da mi nije tableta već bi poludjela. Zaspim samo s lijekovima. Ovo vrijeme bez nje za mene je vječnost. Više od mjesec dana uzalud sam je zvala i po nekoliko puta na dan ne bi li mi se javila. Mobiteli su joj uvijek uvijek bili isključen", pričala je Martinina mama za Express 80 dana nakon nestanka njene kćeri.

"Zašto je iz stana odnio i sakrio vuneni debeli tepih i gotovo novu fotelju baš tog dana kada je Martina nestala? Zašto? Na njima je sigurno bilo tragova koje je želio uništiti i imao je dovoljno vremena za to. On je lagao sve što je rekao u policiji i u tome vidim zlo. Lagao je da je zec, koji je stalno u kavezu, izgrizao tepih. Lagao da je Martina negdje izašla. Lagao je da je uzela kofer, laptop, mobitele i da je izašla u noći. Mobitel od moje Martine je već te nedjelje, dan nakon njenog nestanka, bio isključen. Zašto me je tek nakon četiri dana nazvao i rekao da je Marina nestala? Ništa ni slutila nisam. Nadala sam se samo da joj je telefon u kvaru. Njena prijateljica Maja mi je rekla da ne brinem jer da su se ona i Saša malo porječkali te da je malo izašla van. Znam da ju je često tukao. To su i svi susjedi često čuli. Možda ju je nezgodno jako udario ili ju je dokrajčio oružjem", puna je sumnji bila uplakana Martinina majka.

Ana Šarvari i Martin očuh Ivo za Martinog mrtvog dečka nisu birali riječi. Tvrdili su da je bio patološki ljubomoran i da nije bio za nju.

"On je moje dijete uništio. Rat nam je učinio zlo ali ovo je još strašnije. On je bio smeće i sada pod zemljom nije bolji. Duša mu je bila pokvarena. On je sebi samo tražio žrtvu, koja će ga hraniti i da ima krov nad glavom. Sto puta na dan je znao ponavljati, Martina Horvat ti mene moraš voljeti. Pa koje su to riječi? On je za mene bio jedna nenormalna osoba i neka je pod zemljom. Ako će mi Bog to uzeti za grijeh, neka", nije birala riječi ogorčena majka.

Kada je Martina u feburaru 2010. godine bila u Parizu, priča mama Ana, upoznala je fudbalera Franka.

"Ona i Francuz su bili prijatelji i s njim joj je bilo lijepo. Kada se vratila u Zagreb nastavila je komunicirati s njim. Saša je to vidio i zbog toga je poludio poput monstruma. Bojim se da ju je baš zbog toga ubio i mrtvu odnio iz stana", ustvrdila je Šarvari.

Martina je radila kao fotomodel i hostesa, neke sitne poslove preko interneta. Živjela je u svom stanu kojega je dobila kao dijete poginulog branitelja. Ni njenog oca koji je stradao braneći Vukovar nikada nisu pronašli.

"Martina je bila jako vedra i pozitivna osoba. Kreativna, preduzetna. Živjela je od tatine penzije koja joj je bila i više nego dostatna za dobar život u Zagrebu, ali ona je uvijek htjela biti uspješna, sama zarađivati svoj novac. Saša je bio sve suprotno. Puno stariji od nje, sa propalim brakom iza sebe i djecom, diler droge i kriminalac, predator koji je nanjušio žrtvu. Iskorištavao ju je, a kada je ona to shvatila više nije mogla pobjeći. Početkom prošle godine bila je u Parizu kod prijateljice i tamo upoznala nogometaša Franka Leboeufa. Zaljubili su se i započeli vezu. Ona je planirala preseljenje u Pariz gdje se trebala zaposliti i započeti novi život. No, to se nikako nije svidjelu Saši koji je činio sve da to spriječi", kazao je Martinin brat Boris.

"Sumnjam da ju je Saša iz stana izvezao u koferu"

"Sumnjam da ju je Saša iz stana izvezao u koferu i odbacio samo nekoliko kilometara dalje od stana. Imala je veliki Samsonite kofer u koji je bez problema stala. Čak se jednom i zezala sa prijateljicama kako će ju prošvercati u tom koferu u Švicarsku pa su je ugurali unutra i vozali po stanu. Toga kofera sada nema. Vjerujem da je rastavio veliku fotelju, a tepih zarolao i sve odnio. Stanari zgrade posvjedočili su o žestokoj svađi nešto iza ponoći te da je lift te noći išao gore-dolje sve do tri sata. Ujutro je od prijatelja posudio auto rekavši mu da mora prevesti neki teret. Mi samo želimo doznati sada gdje je sve to on odvezao. Ako se nađje taj kofer, naći će se i tijelo moje sestre", kazao je Boris Horvat za Express godinu dana nakon nestanka njegove sestre