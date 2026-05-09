Određen pritvor Nailu Jusiću: Uhljebio sina, pokušao ostvariti korist na bespravno izgrađenom objektu

Općinski sud u Živinicama prihvatio je prijedlog Tužilaštva TK i odredio jednomjesečni pritvor predsjedavajućem Gradskog vijeća Živinica Nailu Jusiću (SDA).

Jusić se tereti za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, a vezano za krivična djela primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu utjecajem.

Jusić je osumnjičen da je u periodu od 2023. do marta 2026. godine, obavljajući funkciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice, zloupotrebom položaja i ovlašćenja, u tri odvojena slučaja, pogodovao drugim osobama kako bi im ostvario korist.

- To je uključivalo neregularnosti prilikom imenovanja jedne osobe u Gradsku izbornu komisiju, pokušaj pribavljanja koristi u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad parcelom zemljišta na kojem je izgrađen objekat bez prava korištenja, kao i trgovinu uticajem radi imenovanja njegovog sina u jednu stalnu komisiju Gradskog vijeća Živinice - naveli su iz Tužilaštva TK.