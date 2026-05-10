Djed silovao unuku godinu, istraga razotkrila jezivu tajnu komšije

Slučaj seksualnog zlostavljanja devetogodišnje djevojčice u Rumuniji šokirao je javnost, a istraga protiv njenog djeda (58) otkrila je još monstruozniji slučaj koji je godinama bio skrivan.

Policija je do stravičnih saznanja došla nakon što je majka djevojčice prijavila da sumnja kako je njen otac više puta seksualno zlostavljao njenu kćerku. Prema sumnjama istražilaca, djevojčica je nasilje trpjela skoro godinu, a zločini su se događali dok je bila ostavljena kod djeda na čuvanje.

- On je čuvao dijete kada mi nismo bili tu... Čuvao...kako to čudno sad zvuči - rekla je uplakana majka djevojčice.

Nije djelovao sam

Istragom je ubrzo otkriveno da osumnjičeni nije djelovao sam. Njegov prvi komšija, 80-godišnjak kojeg su mještani smatrali mirnim i dobrim čovjekom, također je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u zlostavljanju djevojčice.

Policija sumnja da je starac godinama zlostavljao djecu te da iza sebe ima brojne žrtve. Prema navodima iz istrage, njegovi zločini trajali su gotovo tri decenije.

Dvojica osumnjičenih trenutno se nalaze u pritvoru, dok policija nastavlja rad na slučaju i pokušava pronaći sve moguće žrtve.

Majka djevojčice ispričala je da je njena kćerka tek nedavno skupila hrabrost da sve prizna tetki, nakon čega je porodica odmah otišla u policiju.

- Sve smo otkrili 28. januara, kada se djevojčica povjerila svojoj tetki i odmah smo otišli u policiju. On je uhapšen tek 26. februara... Dijete je pipkao, dodirivao... Nikad nisam imala normalne odnose sa svojim ocem - rekla je majka.

Tokom istrage prijavljenog slučaja, policiju su tragovi iz doma osumnjičenog odveli do kuće prekoputa. Ispostavilo se da nije samo deda zlostavljao djevojčicu, već i njegov prvi komšija, za kojeg su svi u kraju vjerovali da je "duša od čovjeka".

Jezive tajne

Međutim, kada su mu inspektori zakucali na vrata i krenuli da ga ispituju, starac je otkrio jezive tajne. Da su njegovi zločini počeli pre više decenija i da su žrtve, tokom 30 godina zlostavljanja bile brojne.

- Postoji osnovana sumnja da su dvojica osumnjičenih počinili ista krivična dela protiv drugih ljudi, a ne samo protiv maloljetne srodnice jednog od osumnjičenih - navodi izvor iz istrage.

Majka zlostavljane djevojčice rekla je da je odlazila u kuću drugog osumnjičenog kada je bila dijete, jer je imao crtaće i video trake.

- Sada su mu navodno našli i neke odvratne snimke... - rekla je majka.

Policija u Bukureštu pozvala je žrtve, koje su pretrpjele nasilje od nekog od osumnjičenih da dođu u policiju i sve prijave. Ukoliko se dokaže krivica drugoosumnjičenog, prijeti mu kazna od minimum 15 godina zatvora.