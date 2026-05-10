Ušetao u kafić i ubio šefa krim policije: Odlikovani policajac pogođen s više hitaca

Robert Grilec, dugogodišnji pripadnik Policijske uprave krapinsko-zagorske i voditelj Službe kriminalističke policije, ubijen je jutros u ugostiteljskom objektu u Krapini. Prema informacijama hrvatskih medija, u njega je iz vatrenog oružja pucao muškarac inicijala M.G. (52), koji je nakon toga pokušao izvršiti samoubistvo pucajući sebi u glavu. Teško povrijeđeni muškarac helikopterom Hitne pomoći prevezen je u bolnicu Dubrava, gdje je kasnije, prema nezvaničnim informacijama, preminuo.

Zločin se dogodio oko 8:10 sati, a prema svjedočenjima očevidaca napadač je ušao u kafić u kojem se nalazio Grilec i bez riječi ispalio najmanje tri hica u njega. Nakon pucnjave izašao je iz objekta i pucao u sebe. U trenutku napada Grilec nije bio na dužnosti. Hrvatski mediji navode da su ubijeni policajac i napadač bili komšije, ali motiv ubistva još nije poznat.

Na mjestu tragedije tokom dana obavljen je policijski uviđaj, a istražitelji prikupljaju materijalne dokaze i razgovaraju sa svjedocima kako bi utvrdili sve okolnosti slučaja. Na mjesto događaja stigao je i hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, koji je izrazio saučešće porodici, prijateljima i kolegama ubijenog policajca.