Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HRVATSKA

Ušetao u kafić i ubio šefa krim policije: Odlikovani policajac pogođen s više hitaca

Nakon pucnjave napadač sebi oduzeo život, motiv zločina još nije poznat

Ušetao u kafić i ubio šefa krim policije: Odlikovani policajac pogođen s više hitaca - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+2
B. A.

prije 37 minuta

Robert Grilec, dugogodišnji pripadnik Policijske uprave krapinsko-zagorske i voditelj Službe kriminalističke policije, ubijen je jutros u ugostiteljskom objektu u Krapini.

Prema informacijama hrvatskih medija, u njega je iz vatrenog oružja pucao muškarac inicijala M.G. (52), koji je nakon toga pokušao izvršiti samoubistvo pucajući sebi u glavu. Teško povrijeđeni muškarac helikopterom Hitne pomoći prevezen je u bolnicu Dubrava, gdje je kasnije, prema nezvaničnim informacijama, preminuo.

Zločin se dogodio oko 8:10 sati, a prema svjedočenjima očevidaca napadač je ušao u kafić u kojem se nalazio Grilec i bez riječi ispalio najmanje tri hica u njega. Nakon pucnjave izašao je iz objekta i pucao u sebe.

U trenutku napada Grilec nije bio na dužnosti. Hrvatski mediji navode da su ubijeni policajac i napadač bili komšije, ali motiv ubistva još nije poznat.

Na mjestu tragedije tokom dana obavljen je policijski uviđaj, a istražitelji prikupljaju materijalne dokaze i razgovaraju sa svjedocima kako bi utvrdili sve okolnosti slučaja.

Na mjesto događaja stigao je i hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, koji je izrazio saučešće porodici, prijateljima i kolegama ubijenog policajca.

– Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, već i na sigurnost društva i institucije koje štite građane – poručio je Božinović.

Dodao je da je Grilec bio policijski službenik koji je svoj posao obavljao časno, odgovorno i profesionalno.

# ZLOČIN
# POLICIJA
# TRAGEDIJA
# HRVATSKA
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.