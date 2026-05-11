Dušku Zoriću 15 godina zatvora za zločine u Zecovima kod Prijedora

Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina proitiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora.

Zorić je osuđen za učešće u ubistvu pet civila u julu 1992. godine.

Sudsko vijeće je utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokom i sistematičnim napadom na Zecove koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu.

Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina.

Zoriću je produžen pritvor, dok je oslobođen plaćanja troškova sudskog postupka.

Oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

Zoriću je suđenje počelo 2015. godine u predmetu u kojem je bio optužen s Dušanom Milunićem i drugima, ali je postupak protiv njega razdvojen krajem 2022. godine, nakon što je uhapšen u Njemačkoj zbog drugih krivičnih djela. Nakon izručenja iz Njemačke suđenje mu je nastavljeno, dok je postupak protiv Milunića i drugih u međuvremenu pravosnažno okončan.

Na današnju presudu je dozvoljena žalba Apelacionom odjeljenju Suda BiH, javlja BIRN BiH.