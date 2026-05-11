'Zli genije' porijeklom iz BiH: Ojadio kripto-platforme za 65 miliona dolara

Andean Međedović, kanadski haker bh. porijekla i matematički genije, sumnjiči se da je izveo sofisticiranu hakersku prevaru, te da je „u džep“ stavio kriptovalute vrijedne 65 miliona dolara.

Za njim su raspisane potjernice nekoliko zemalja, hapšen je u Srbiji, ali je Viši sud u Beogradu odbio da ga izruči Nizozemskoj i nakon 105 dana provedenih u pritvoru pušten je na slobodu. Tada mu se gubi svaki trag.

Trenutno preko američkih lobista pokušava da dobije pomilovanje od Donalda Trampa kako bi izbjegao višegodišnju zatvorsku kaznu.

Matematički genije koji je završio sa druge strane zakona

Međedović je rođen u Hamiltonu, u kanadskoj provinciji Ontario. Završio je srednju školu sa 14 godina, a sa 18 stekao zvanje magistra matematike.

Njegovi roditelji nastanili su se u Kanadi nakon rata u Bosni i Hercegovini devedesetih godina. Smatrali su ga matematičkim genijem, a on je to znanje upotrijebio da pređe na „onu stranu zakona“ i domogne se bogatstva čija se vrijednost procjenjuje na 65 miliona dolara.

Napadi na kripto-platforme vrijedni milione dolara

Međedović je širom svijeta poznat kao haker koji je, zahvaljujući svom matematičkom znanju i računarskom umijeću, izvukao milione dolara sa dvije platforme za trgovanje kriptovalutama.

Osim što je izvlačio novac, Međedović je komunicirao sa svojim žrtvama, što je privuklo pažnju mnogih stručnjaka koji su komentarisali kako takvo ponašanje odudara od uobičajenog ponašanja hakera koji se bave ovakvim prevarama.

Krađa 65 miliona dolara dogodila se u periodu između 2021. i 2023. godine, nakon što je Međedović iskoristio greške u kodu dvije platforme – Indexed Finance i KyberSwap.

Prvo hakovanje i bijeg od vlasti

Prvo hakovanje sa kojim je povezan dogodilo se ubrzo nakon što je, znatno prije roka, diplomirao. Povezali su ga sa hakovanjem kompanije Indexed Finance iz koje je izvukao 16 miliona dolara u oktobru 2021. godine i to putem naizgled trivijalne prevare.

Sa ovom prevarom povezan je na osnovu korisničkog imena koje je koristio, jer je istim korisničkim imenom uređivao jednu stranicu na Vikipediji. Isto korisničko ime koristio je i tokom učešća na jednom takmičenju u programiranju.

Iako su nadležni organi uspjeli da ga povežu sa pljačkama, to nijesu bili dovoljno čvrsti dokazi za njegovo hapšenje.

Međutim, sud u Ontariju je u decembru 2021. godine izdao nalog za njegovo hapšenje i tada mu se gubi svaki trag.

„Živim na ostrvu“

Početkom 2023. godine Međedović je dao izjavu za DL News i rekao da je još u bjekstvu i da živi na ostrvu čije ime nije želio da otkrije.

Nekoliko mjeseci kasnije, u kripto-novčanike povezane sa hakovanjem Indexed Finance počela su da pristižu sredstva iz onih koje je koristio prilikom hakovanja KyberSwapa. Tada su istražioci uspjeli da ga povežu sa novom krađom.

Hapšenje u Srbiji i odbijena ekstradicija

Naredni put kada se njegovo ime pojavilo u javnosti bilo je kada je u Beogradu 2024. godine priveden po potjernici koju je za njim raspisala Nizozemska.

Dokumenti iz postupka ekstradicije iz Višeg suda u Beogradu, do kojih su došli Balkanska istraživačka mreža i istraživački dokumentarni program CBC-ja, pružaju detaljan uvid u način života i mjesto boravka mladog čovjeka sa navodnih 65 miliona američkih dolara.

U izjavi datoj pred srpskim nadležnim organima rekao je da je putovao u Brazil, Ujedinjene Arapske Emirate, Španiju i druge dijelove Evrope.

„Poričem sve optužbe koje su navedene u zahtjevu za ekstradiciju i ne želim da idem u Nizozemsku“, rekao je i dodao da bi volio da u Srbiji ima djecu i postigne „još neke stvari“.

Nizozemska je tražila njegovo izručenje jer sumnja da je veliku prevaru izveo iz hotelske sobe u Hagu, u koju se smjestio koristeći lažni slovački pasoš.

Navodi se da je jutro nakon hakovanja iznenada napustio hotel uprkos tome što je platio boravak za narednih mjesec dana.

Koristio lažna imena i pasoše

Međedović je rekao srpskom sudu da je prije hapšenja u Srbiji „četiri mjeseca bio u Dubaiju, gdje je koristio ime Lorenco“.

Takođe je rekao da je to ime koristio da rezerviše stan u Beogradu.

„Kada sam odsjedao u hotelima, koristio sam lažna imena i lažne pasoše, posebno u Nizozemskoj sam koristio lažni slovački pasoš, a to sam radio da bih sačuvao svoju privatnost jer kada trgujete kriptovalutama često postajete meta kriminalaca“, rekao je.

Nakon 105 dana u srpskom pritvoru, Međedović je pušten na slobodu 22. novembra 2024. godine.

Sud odbio izručenje Nizozemskoj

U odluci kojom se odbija zahtjev Nizozemske za ekstradiciju, Viši sud u Beogradu naveo je da nizozemsko tužilaštvo nije dovoljno dokazalo da je Međedović počinilac krivičnih djela i da čak i ako jeste, ta djela nose preblagu kaznu da bi bila osnov za ekstradiciju.

Tako je Međedović još jednom nestao bez traga.

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država je u januaru 2025. godine u dokumentima navelo da vjeruje da je otišao u Bosnu i Hercegovinu.

Imejlovi između Međedovića i njegovog oca pokazuju da je namjeravao da dođe do bh. ličnih dokumenata preko svojih roditelja kako bi mogao da „dobije državljanstvo druge zemlje“.

„Pregovaraćemo kada se odmorim“

Ubrzo nakon što su milioni u kriptovalutama izvučeni iz vijetnamske kompanije KyberSwap, što američke i nizozemske vlasti pripisuju Međedoviću, tada neidentifikovani napadač poslao je javno vidljivu poruku kompaniji:

„Pregovori će početi za nekoliko sati kada se potpuno odmorim. Hvala vam.“

KyberSwap je ponudio nagradu od 10 odsto, što je uobičajena praksa u ovakvim incidentima, gdje se od počinioca traži da vrati dio kriptovalute, a zauzvrat može da prođe bez posljedica.

Međutim, on je to odmah odbacio i umjesto toga zahtijevao potpunu kontrolu nad Kyber platformom, uz ponudu da vrati 50 odsto investitorima koji su izgubili sredstva.

„Znam da je ovo vjerovatno manje nego što ste željeli. Međutim, to je mnogo više od onoga što zaslužujete“, napisao je.

Angažovao lobiste da pokušaju da dobiju Trampovo pomilovanje

U dokumentima Ministarstva pravde SAD navodi se da je Međedović angažovao lobističku firmu JM Burkman & Associates u vezi sa slučajem koji se protiv njega vodi u Americi.

Putem te firme navodno pokušava da angažuje vladine zvaničnike kako bi dobio predsjedničko pomilovanje.