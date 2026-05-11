Eksplozija u Banjoj Luci: Policija pokrenula istragu

Nakon detonacije nepoznate naprave u Banjoj Luci, policija je pokrenula istragu te je saopćeno je da je slučaj kvalifikovan kao izazivanje opšte opasnosti.

– Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, preduzimaju mjere i radnje na rasvijetljavanju krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti i identifikovanju izvršioca - saopšteno je iz PU Banjaluka.

Dodaju kako je je jučer ujutro prijavljeno da je nepoznato lice ili više njih u Banjaluci tokom noći u objektu u izgradnji aktiviralo eksplozivnu napravu, za sada nepoznatih karakteristika, usljed čega su nastala oštećenja na navedenom objektu.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.