Akcija policije BiH i Hrvatske: Dvoje uhapšenih zbog krijumčarenja migranata

Pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine u saradnji s policijom iz Hrvatske uhapsili su dvije osobe zbog sumnje na krijumčarenje migranata.

Kako je saopćeno, riječ je o državljanima Kine koji su otkriveni tokom zajedničkog patroliranja i nadzora granice na području Posušja.

Prema informacijama policije, trojica kineskih državljana krijumčarena su u vozilu VW Turan bh. registarskih oznaka.

O slučaju je obaviješteno Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a osumnjičeni su nakon kriminalističke obrade predati postupajućoj tužiteljici.

Tokom akcije oduzeti su automobil, mobilni telefoni, novac i drugi predmeti koji će služiti kao dokaz u daljnjem postupku.

Iz Granične policije BiH naveli su da se istraga nastavlja.