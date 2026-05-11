U nesreći poginuo policajac Nemanja Alempić (25), iza njega ostali supruga i kćerka

Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Nemanja Alempić poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u blizini Ugljevika.

Iz MUP-a RS saopćeno je da je Alempić rođen 2001. godine u Bijeljini, gdje je završio osnovnu i srednju školu te započeo svoj životni i profesionalni put.

Policijsku akademiju završio je u Banjoj Luci 2021. godine, nakon čega je zaposlen u Policijskoj stanici Bijeljina. Najprije je radio kao pripravnik, a potom kao policijski službenik.

- Kolege će ga pamtiti kao vrijednog i posvećenog mladića, uvijek spremnog pomoći i časno obavljati svoj posao. Njegov prerani odlazak ostavio je neizbrisivu prazninu među svima koji su ga znali i radili s njim. Iza Nemanje je ostala kćerka, supruga, roditelji i brat, kojima u ovim teškim trenucima upućujemo iskreno i duboko saučešće - navedeno je iz MUP-a RS.

Prema navodima medija, Alempić je izgubio kontrolu nad vozilom i sletio s ceste.