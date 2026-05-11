Ispovijest domara škole na kojeg je nasrnuo direktor kickbokser: Kad me je napao, sjeo sam i zaplakao

- Predmet je u Tužilaštvu od novembra. Najveći problem je što Ministarstvo obrazovanja i ministar nikad mi nisu odgovorili. Ja sam se obraćao Inspekciji za rad, kažu nije u njihovoj nadležnosti, Inspekciji za obrazovanje, pa nije u njihovoj nadležnosti. U školi u kojoj sam ja ima viška uposlenika higijeničara. Ja sam došao do tog podatka i predao sam dokument Inspekciji za rad, koja je izašla na teren i inspektor je to ustanovio. Ništa nije urađeno o tom pitanju. Budžet je oštećen – tvrdi Almir Ramić.

Ipak, ranije je direktor Osmanović, koji je inače i kickbokser, demantovao te tvrdnje.

Slučaj koji se dogodio u Tuzli 9. septembra 2025. godine zgrozio je javnost kada je direktor JU OŠ “Simin Han” Tuzla Senad Osmanović nanio povrede uposleniku škole – domaru Almiru Ramiću, a nakon tog događaja 3. februara 2026. godine, uputio je prijetnje drugom uposleniku, ložaču higijeničaru Zijadu Čerkiću, kako su i ranije potvrdili za „Dnevni avaz“ Ramić i Čerkić.

Ramić je za „Dnevni avaz“ izjavio da mu je Osmanović nanio ozljede, u tehničkoj prostoriji, kada se pripremao i oblačio radno odijelo.

- Ušao je i rekao: „Ne možeš ti tu biti.“ Kako ne mogu biti, kad je tu moja prostorija?! On je ušao, uletio, uhvatio me za nos, gurnuo me. Pao sam preko klupe i tu sam oštetio vratnu kičmu i pršljenove i istegao ligamente. Poslije sam zvao policiju, otišao ljekaru i uradio nalaze. Inspekcija je svoje uradila. On ima još jednu prijavu gdje sam ga ja prijavio za pronevjeru 12.000 KM – tvrdi Ramić.

Bez ranijih sukoba

Ramić ističe kako mu nije poznato šta je bio uzrok napada na njega te da ranije nisu imali fizičke sukobe. Tvrdi kako je Osmanović na njega posljednjih sedam mjeseci vršio pritisak, prije ovog događaja, navodno, prijetivši mu otkazom.

- Međutim, ja sam ušao u Područnu školu da se raspremim. Ja sam domar i imam prostorije i u Područnoj i u centralnoj školi. Krečio sam jednu prostoriju. Gdje ću se raspremati – ističe Ramić.

Naš sagovornik je dodao da je na bolovanju te da je direktor, prema njegovim tvrdnjama, nakon šest mjeseci bolovanja Ramića pokrenuo disciplinski postupak protiv njega.

- Nakon šest mjeseci, optužuje me kako sam ja htio neko željezo ukrasti. Policija nikad u životu nije uzela izjavu od mene. Optužuje me za nešto što nemam pojma – dodaje Ramić, kazavši kako je besplatno obavljao poslove direktoru.

Ističe kako je krečio kuću direktora i radio keramiku.

- Ja sam sjeo i zaplakao. Ja sam čovjek koji je visok dva metra, 100 kilograma težak, čovjek koji se bavi poljoprivredom, čovjek koji drži pčele, ne pijem, ne pušim. Nije mi na um palo da mu uzvratim. Nikad u životu se ni sa kim nisam potukao. Pedeset godina imam i moje ime nikada u policiji nije zapisano – zaključio je Ramić.

Intervenisala inspekcija

Ramić dodaje kako njegove kolege, uposlenici trpe nasilje od direktora na poslu, te da ga se boje s obzirom na to da je i kickbokser i jer je direktor.