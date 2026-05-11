Saobraćajna nesreća: Automobilom se prevrnuo na krov, vozač zadobio teške tjelesne povrede

U mjestu Kać (Novi Sad) danas je došlo do teške saobraćajne nesreće kada se automobil prevrnuo i završio na krovu.

Nesreća se dogodila u Ulici Đorđa Isakova, a prema prvim informacijama, vozilom je upravljao 19-godišnji mladić.

On je zadobio teške tjelesne povrede, uključujući prelome, te je u svjesnom stanju hitno prevezen u Univerzitetski klinički centar Vojvodine.

Okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja automobila za sada nisu poznate, a više informacija očekuje se nakon policijskog uviđaja, prenosi Blic.rs.