INTERVENISALA POLICIJA

Haos u Kaknju: Muškarac nožem prijetio ljudima

Kakanj: Intervenisala policija. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

S. S.

prije 57 minuta

Kakanjska policija dignuta je na noge nakon što im je prijavljeno da muškarac prijeti nožem.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK), događaj se desio u subotu u 10.25 sati, kada se dežurnoj službi Policijske stanice (PS) Kakanj obratio P. H.

On je prijavio da N. E. u ulici 309. brdske brigade drži hladno oružje – nož u ruci i upućuje prijetnje njemu, ali i drugim osobama.

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, N. E. je lišen slobode, a potom prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je zadržan na liječenju.

Pripadnici Policijske stanice Kakanj nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju ovog krivičnog djela.

# PRIJETNJE
# NOŽ
# KAKANJ
