Haos u Kaknju: Muškarac nožem prijetio ljudima

Kakanjska policija dignuta je na noge nakon što im je prijavljeno da muškarac prijeti nožem.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK), događaj se desio u subotu u 10.25 sati, kada se dežurnoj službi Policijske stanice (PS) Kakanj obratio P. H.

On je prijavio da N. E. u ulici 309. brdske brigade drži hladno oružje – nož u ruci i upućuje prijetnje njemu, ali i drugim osobama.

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, N. E. je lišen slobode, a potom prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je zadržan na liječenju.

Pripadnici Policijske stanice Kakanj nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju ovog krivičnog djela.