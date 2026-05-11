Video / Dječak propao kroz krov zgrade, teško je povrijeđen

Na Novom Beogradu danas oko 15 sati dogodila se nesreća u objektu bivše fabrike IMT, u kojoj je povrijeđen četrnaestogodišnji dječak, saznaje Telegraf.

Prema dostupnim informacijama, dječak se zajedno s vršnjacima igrao na krovu objekta, kada je u jednom trenutku propao s visine od oko četiri metra.

Na lice mjesta odmah su upućeni policija i vatrogasci-spasioci, koji su intervenisali i izvukli povrijeđenog dječaka. On je zadobio prelome i hitno je prevezen u Institut za majku i dijete, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog događaja.