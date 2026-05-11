Mrtav pijan upalio motorku i prijetio majci: "Nećeš više biti u kući"

Općinski sud u Bjelovaru proglasio je 37-godišnjeg muškarca krivim za nasilje u porodici te mu izrekao novčanu kaznu od 199,10 eura.

Prema presudi, incident se dogodio 3. aprila oko 9 sati ujutro u jednom naselju na području Bjelovara. Muškarac je, pod jakim uticajem alkohola, započeo verbalni sukob s majkom i počeo je tjerati iz porodične kuće, piše Bjelovar.live.

Situacija je potom eskalirala. U jednom trenutku upalio je motornu pilu i počeo dodavati gas. Tokom incidenta majci je uputio prijetnju riječima: "Nećeš više biti u kući."

Nakon toga se zaključao u kuću, dok je njegova majka, uplašena njegovim ponašanjem, pobjegla na ulicu i pozvala policiju. Policijski službenici su ubrzo stigli na mjesto događaja i uhapsili ga, nakon čega je četiri dana proveo u pritvoru.

Muškarcu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,69 promila. Sud je prilikom donošenja presude uzeo u obzir vrijeme provedeno u pritvoru, pa se smatra da je dio novčane kazne već izvršen.

Tokom sudskog postupka optuženi je kratko izrazio žaljenje zbog događaja.