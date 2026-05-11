Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UŽAS

Mrtav pijan upalio motorku i prijetio majci: "Nećeš više biti u kući"

Muškarac je, pod jakim uticajem alkohola, započeo verbalni sukob s majkom i počeo je tjerati iz porodične kuće

Fotografija je ilustrativnog karaktera. AI

M. Až.

prije 1 sat 23 minute

Općinski sud u Bjelovaru proglasio je 37-godišnjeg muškarca krivim za nasilje u porodici te mu izrekao novčanu kaznu od 199,10 eura.

Prema presudi, incident se dogodio 3. aprila oko 9 sati ujutro u jednom naselju na području Bjelovara. Muškarac je, pod jakim uticajem alkohola, započeo verbalni sukob s majkom i počeo je tjerati iz porodične kuće, piše Bjelovar.live.

Situacija je potom eskalirala. U jednom trenutku upalio je motornu pilu i počeo dodavati gas. Tokom incidenta majci je uputio prijetnju riječima: "Nećeš više biti u kući."

Nakon toga se zaključao u kuću, dok je njegova majka, uplašena njegovim ponašanjem, pobjegla na ulicu i pozvala policiju. Policijski službenici su ubrzo stigli na mjesto događaja i uhapsili ga, nakon čega je četiri dana proveo u pritvoru.

Muškarcu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,69 promila. Sud je prilikom donošenja presude uzeo u obzir vrijeme provedeno u pritvoru, pa se smatra da je dio novčane kazne već izvršen.

Tokom sudskog postupka optuženi je kratko izrazio žaljenje zbog događaja.

# NASILJE U PORODICI
# BJELOVAR
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.