Uznemirujući snimak / Užas u Zagrebu: Djevojka tukla Filipinca nasred ulice

Prema navodima, do incidenta je došlo nekoliko sati poslije ponoći u Ilici. Muškarac je, navodno, u Zagreb došao kao turista.

Početkom maja u centru Zagreba dogodio se incident u kojem je mlađa djevojka fizički napala muškarca porijeklom s Filipina, a uznemirujući snimak sukoba danas se proširio društvenim mrežama.

Na snimku koji kruži internetom vidi se kako djevojka više puta udara muškarca rukama i nogama, a u jednom trenutku mu izbija i mobilni telefon iz ruke. Tokom napada ga neprestano vrijeđa i psuje.

U jednom trenutku muškarac pada na tlo, nakon čega djevojka nastavlja s udarcima.

Za sada nisu poznate okolnosti koje su dovele do sukoba, niti da li je policija intervenisala povodom ovog slučaja.