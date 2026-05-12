Automobil sletio s ceste, povrijeđene dvije osobe

Na magistralnom putu Crna Rijeka - Ugar, opština Mrkonjić Grad, dva sata iza ponoći desila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedan automobil sletio s puta.

- 12. maja 2026. godine oko 02,20 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je Z.D. iz Gornjeg Vakufa upravljajući putničkim automobilom marke „BMW“ izgubio kontrolu nad istim, te sletio sa kolovoza - navode iz MUP-a RS.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede su zadobili vozač Z.D. i suvozač F.D. iz Gornjeg Vakufa kojima je ukazana prva pomoć u Domu zdravlja „Doktor Jovan Rašković“ Mrkonjić Grad nakon čega su upućeni na dalje liječenje u Dom zdravlja Jajce.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad. Rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku.