Teška nesreća u Kalesiji: Sudarili se automobil i kamion, jedna osoba povrijeđena

U Kalesiji je danas došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali putnički automobil i teretno vozilo.

Prema informacijama iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, jedna osoba je povrijeđena te je nakon nesreće prevezena u UKC Tuzla radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Zbog obavljanja uviđaja saobraćaj na ovoj dionici puta trenutno je obustavljen.

Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka policijskog uviđaja.