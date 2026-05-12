Tragedija u bh. gradu: Sudarili se kamion i autobus, jedna osoba poginula

Jedna osoba je smrtno stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mjestu Podorugla u opštini Mrkonjić Grad.

Prema informacijama policije, u nesreći su učestvovali autobus i teretno vozilo.

"Policijskoj upravi Mrkonjić Grad danas u 17.10 časova prijavljeno je da se na magistralnom putu Jezero–Mrkonjić Grad, u mjestu Podorugla, opština Mrkonjić Grad, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali teretno motorno vozilo i autobus, a u kojoj je jedno lice smrtno stradalo", saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.