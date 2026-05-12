Poznati detalji teške nesreće kod Mrkonjić Grada: Poginuo vozač autobusa, povrijeđeno 10 osoba

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u utorak, 12. maja, u mjestu Podorugla kod Mrkonjić Grada, poginuo je vozač autobusa, dok je povrijeđeno deset osoba, odnosno devet putnika i vozač kamiona.

Kako je potvrđeno iz Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, tragedija se dogodila oko 17.05 sati na magistralnom putu Mrkonjić Grad – Jezero, u mjestu Podorugla, općina Mrkonjić Grad.

U nesreći su učestvovali kamion "Scania", kojim je upravljao D.J. (37) iz Bihaća, i autobus za čijim volanom je bio D.E. (53) iz Šipova.

- Vozač autobusa D.E. smrtno je stradao, dok su vozač teretnog vozila D.J. i devet putnika iz autobusa zadobili povrede. Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja Mrkonjić Grad - saopćili su iz Okružnog javnog tužilaštva.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka zajedno s pripadnicima Policijske stanice za sigurnost saobraćaja Mrkonjić Grad.

- Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera, kao i vještačenja radi utvrđivanja svih okolnosti ove saobraćajne nesreće. Naložena je i obdukcija tijela smrtno stradale osobe koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske - navedeno je iz Tužilaštva.