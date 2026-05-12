Nasilje u porodici u Tomislavgradu: Tukao suprugu pa je izbo nožem pred djecom

Općinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva u Livnu protiv 47-godišnjeg Đ. Š. iz Tomislavgrada, zbog krivičnog djela nasilja u porodici.

Optuženog se tereti da je 2. februara ove godine u porodičnoj kući u Tomislavgradu ugrozio mir, tjelesni i psihički integritet svoje supruge V. Š. te njihove troje maloljetne djece.

Prema navodima optužnice, nakon kraće prepirke oko školskih obaveza djece, optuženi je suprugu najprije verbalno napao, a potom je udario rukom, nakon čega je uzeo nož i nanio joj ubodne rane u predjelu desne natkoljenice. Oštećena je pritom zadobila lake tjelesne povrede, dok je događaj kod djece izazvao strah, zabrinutost i uznemirenost.

Iz Općinskog suda u Livnu navode kako je optuženom Đ. Š. ranije, 5. februara ove godine, bila određena mjera pritvora u trajanju od mjesec dana, koja je naknadno produžena za još dva mjeseca. Pritvor je ukinut rješenjem suda 21. aprila.

Sudija za prethodno saslušanje Općinskog suda u Livnu zakazao je ročište za izjašnjenje o krivici za 15. juni ove godine.

# TOMISLAVGRAD
# NASILJE U PORODICI
