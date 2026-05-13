Oglasili se iz Autocesta FBiH o smrti radnika na gradilištu autoputa kod Zenice

Gradilište autoputa. Screenshot

Piše: Evelin Trako

prije 30 minuta

Na gradilištu autoputa A1 u mjestu Koprivna kod Zenice prije dva dana je poginuo mladi radnik H. N. (2001), kada je kamiondžija pregazio radnika.

Iz Autocesta FBiH su za portal "Avaza" potvrdili ovu informaciju.

- Nažalost potvrđujemo da je na gradilištu došlo do nesretnog slučaja u kojem je smrtno stradao radnik angažovan od strane izvođača radova. Izražavamo iskreno saučešće porodici i kolegama stradalog. Nadležne institucije provode uviđajne radnje te u ovom trenutku ne možemo komentarisati okolnosti događaja niti prejudicirati odgovornost. JP Autoceste FBiH stoje na raspolaganju nadležnim organima za sve potrebne informacije - naveli su iz Autocesta FBiH za portal "Avaza".

# ZENICA
# AUTOCESTE FBIH
