Oglasili se iz Autocesta FBiH o smrti radnika na gradilištu autoputa kod Zenice

Na gradilištu autoputa A1 u mjestu Koprivna kod Zenice prije dva dana je poginuo mladi radnik H. N. (2001), kada je kamiondžija pregazio radnika.
Iz Autocesta FBiH su za portal "Avaza" potvrdili ovu informaciju.
MJESTO KOPRIVNA
Nadležne institucije provode uviđajne radnje te u ovom trenutku ne možemo komentarisati okolnosti događaja niti prejudicirati odgovornost.
Gradilište autoputa. Screenshot
Na gradilištu autoputa A1 u mjestu Koprivna kod Zenice prije dva dana je poginuo mladi radnik H. N. (2001), kada je kamiondžija pregazio radnika.
Iz Autocesta FBiH su za portal "Avaza" potvrdili ovu informaciju.
- Nažalost potvrđujemo da je na gradilištu došlo do nesretnog slučaja u kojem je smrtno stradao radnik angažovan od strane izvođača radova. Izražavamo iskreno saučešće porodici i kolegama stradalog. Nadležne institucije provode uviđajne radnje te u ovom trenutku ne možemo komentarisati okolnosti događaja niti prejudicirati odgovornost. JP Autoceste FBiH stoje na raspolaganju nadležnim organima za sve potrebne informacije - naveli su iz Autocesta FBiH za portal "Avaza".
LASERMANIA U SARAJEVU
OŠTRA REAKCIJA
NA KIOSCIMA ŠIROM BIH
IZAZVALA OŠTRE REAKCIJE
SNIMAK KRUŽI MREŽAMA
"UDARI OKO ZA OKO"