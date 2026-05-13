Velika akcija SIPA-e u više gradova: Pretresi zbog utaje poreza i pranje novca

Postojanje osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ iz Krivičnog zakona BiH

Akcija SIPA-a. SIPA (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Dž. R.

prije 16 minuta

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu provode operativnu akciju na više lokacija na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika.

- Operativna akcija se izvodi u cilju realizacije više naredbi Suda BiH za pretres stana, ostalih prostorija, pokretnih stvari i osoba i privremeno oduzimanje predmeta, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ iz Krivičnog zakona BiH, u vezi sa krivičnim djelima „Poreska utaja i „Pranje novca“ iz Krivičnog zakona BiH - navode.

Operativna akcija se provodi pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH, uz podršku MUP-a Srednjebosanskog kantona, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, MUP-a Kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske.

# AKCIJA
# PRETRESI
# SIPA
