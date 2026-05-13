MUP KS raspisao potragu za Adnanom Šerakom: Pretukao muškarca u Ilijašu

MUP Kantona Sarajevo raspisao je operativnu potragu za Adnanom Šerakom, potvrđeno je za portal "Avaza" iz MUP-a KS.

Šeraka je prijavio muškarac iz Ilijaša kojeg je prethodno pretukao te se sumnjiči za krivično djelo nasilničko ponašanje.

U međuvremenu je na društvenoj mreži eskalirao i verbalni sukob s braćom Hatić - Mirzom i Jasminom te je bilo poziva i da se sretnu te fizički obračunaju. Nasreću, do toga nije došlo, a policija sve zorno prati.

Podsjećamo, Adnan Šerak je lice koje je od ranije poznat policiji. Prošle godine je izašao iz zatvora nakon što je bio osuđen zbog protupravnog lišenja slobode i nanošenja tjelesnih povreda.

Više puta je osuđivan, a ima presudu i za ubistvo, kada je nasmrt pretukao Dženana Džaku, osuđenika iz Sarajeva. Osuđivan je i za pokušaje ubistva Dragana Jeftića i Irfana Osmića.

Za njim se tragalo i 2018. godine kada se nije vratio s dopusta, a koji je dobio kako bi roditeljima pomogao u cijepanju drva.