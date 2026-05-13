Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Na ovom gradilištu autoputa u Koprivni je poginuo mladi radnik Nedžad Hodžić

Nadležne institucije provode uviđajne radnje te u ovom trenutku ne možemo komentarisati okolnosti događaja niti prejudicirati odgovornost, rekli su iz Autocesta FBiH

Stradali radnik. Avaz

Piše: Evelin Trako

prije 29 minuta

Na gradilištu autoputa A1 u mjestu Koprivna kod Zenice prije dva dana kamiondžija je pregazio radnika, koji je radio na autoputu.

Mladi Nedžad Hodžić (25) iz Zavidovića je na licu mjesta preminuo.

- Nažalost potvrđujemo da je na gradilištu došlo do nesretnog slučaja u kojem je smrtno stradao radnik angažovan od strane izvođača radova. Izražavamo iskreno saučešće porodici i kolegama stradalog. Nadležne institucije provode uviđajne radnje te u ovom trenutku ne možemo komentarisati okolnosti događaja niti prejudicirati odgovornost. JP Autoceste FBiH stoje na raspolaganju nadležnim organima za sve potrebne informacije - naveli su ranije iz Autocesta FBiH za portal "Avaza".

Besplatno su pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# ZENICA
# AUTOPUT
# NEDŽAD HODŽIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.