Nakon verbalnog sukoba predstavnika Sindikata i direktora Gerontološkog centra ženi pozlilo, reagirali policija i Hitna pomoć

Velika drama odvijala se u Gerontološkom centru u sarajevskom naselju Nedžarići, saznaje portal "Avaza".

- Članovi Sindikata su imali nesuglasice sa direktorom Gerontološkog centra. Jedna od predstavnica Sindikata je razgovarala s direktorom i njoj je, da li od uzbuđenja, ljutnje ili nekog trećeg, nama nepoznatog razloga, pozlilo. Na licu mjesta je reagirala Hitna pomoć - rekla je za portal "Avaza" Mersiha Novalić, portparolka Uprave policije MUP-a KS.

Hitna pomoć je pozvala i policiju, ali oni nisu intervenirali, jer nije došlo do fizičkog sukoba, odnosno narušavanja javnog reda i mira.

Inače, Mirza Musa je na poziciju direktora imenovan kao kadar Naše stranke, a prije nekoliko godina je došao u centar pažnje kada je napao 11-godišnjeg dječaka.