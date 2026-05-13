Ubila muža nogom od stolice, pa tijelo polila kiselinom: Penzioner se borio do zadnjeg daha

Istraga brutalnog ubistva na Čukarici otkrila je nove potresne detalje koji dodatno rasvjetljavaju tragediju u Ulici Nikolaja Gogolja, prenosi Telegraf.

Prema informacijama bliskim istrazi, penzioner Z. P. (76) očajnički se pokušavao odbraniti od supruge M. P. (67) prije nego što je podlegao teškim povredama.

Šokanti detalji

Nalazi obdukcije i tragovi pronađeni tokom uviđaja ukazuju da zločin nije bio trenutan. Na rukama i podlakticama nesretnog muškarca pronađene su brojne posjekotine koje upućuju na to da se pokušavao zaštititi i spriječiti napad.

Istražitelji sumnjaju da je osumnjičena na kraju uspjela savladati supruga i zadati mu smrtonosni ubod polomljenom i naoštrenom nogom drvene stolice direktno u predjelu grudi.

Posebno je uznemirio detalj koji se odnosi na događaje nakon ubistva. Prema nezvaničnim informacijama, M. P. je pokušala prikriti tragove zločina tako što je preko tijela i rana prosula korozivnu tečnost.

Nakon toga tijelo je navodno prekrila čaršafima i odjećom kako ne bi bilo odmah uočeno po ulasku u stan.

Policija je, podsjetimo, uspjela ući u stan tek nakon intervencije vatrogasaca koji su razvalili blindirana vrata, jer je osumnjičena odbijala izaći iz stana u kojem je boravila s tijelom ubijenog supruga.

Tužilaštvo na potezu

M. P. se trenutno nalazi u pritvoru, a zbog novih detalja koji ukazuju na posebnu svirepost i pokušaj uništavanja dokaza slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo.

Na teret joj se stavlja teško ubistvo, dok se očekuje da toksikološki nalazi i izvještaji sudskih vještaka otkriju dodatne okolnosti zločina i trajanje agonije žrtve.

Komšije, koje su i ranije prijavljivale nasilno ponašanje osumnjičene, ostale su zatečene novim informacijama.

- Znali smo da je agresivna, ali ovo je čisti satanizam - rekao je jedan od stanara zgrade.