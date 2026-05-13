Određen pritvor državljaninu Egipta: Osumnjičen za razbojništvo nad grupom migranata

Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor dvadesetjednogodišnjem državljaninu Egipta, pripadniku migrantske populacije inicijala K.A.S.A., osumnjičenom za razbojništvo nad grupom migranata u blizini državne granice s Republikom Hrvatskom, potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Pritvor je određen na prijedlog Tužilaštva zbog opasnosti od bjekstva, u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, dok se osumnjičeni tereti za krivično djelo Razbojništvo iz člana 289. stav 2. u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona FBiH.

Prema navodima iz naredbe o provođenju istrage, osumnjičeni je 8. maja ove godine u ranim jutarnjim satima, na području bihaćkog naselja Izačić, zajedno sa najmanje 13 za sada nepoznatih osoba, presreo grupu migranata koja se vraćala nakon pokušaja ilegalnog prelaska granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Tužilaštvo navodi da su članovi grupe bili naoružani pištoljem, noževima i drvenom palicom te da su od migranata, uz prijetnju oružjem, zahtijevali novac, mobilne telefone i druge lične stvari s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

U toku napada, osumnjičeni je jednom migrantu drškom noža nanio laku tjelesnu povredu u predjelu glave, tražeći od njega da preda 800 eura za prolazak grupe, dok je drugo za sada neidentifikovano lice iz iste grupe migrantu inicijala A.H. nanijelo tešku tjelesnu povredu u vidu prostrijelne rane desnog stopala.

Nakon što su utvrdili da migranti kod sebe nemaju novac, osumnjičeni i ostali članovi grupe udaljili su se u nepoznatom pravcu.

Osumnjičeni K.A.S.A. lišen je slobode 8. maja 2026. godine, od kada mu se računa vrijeme provedeno u pritvoru.