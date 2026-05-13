Sudarili se kamioni na autoputu: Vozač poginuo, kabina smrskana, zbog curenja gasa prijeti eksplozija

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se danas nešto prije 11 sati na autoputu Beograd–Novi Sad, kod isključenja za Staru Pazovu.

U sudaru dva teretna vozila poginuo je jedan vozač, dok je zbog curenja metana zamalo izbjegnuta veća katastrofa.

Na dionici autoputa Beograd–Novi Sad došlo je do teške nesreće koja je potpuno zaustavila saobraćaj i aktivirala sve hitne službe. Prema prvim informacijama, vozač kamiona je podlegao povredama nakon što je velikom silinom udario u zadnji dio drugog teretnog vozila koje je prevozilo boce s metanom.

Kabina vozila koje je udarilo u kamion ispred sebe potpuno je uništena i odvojena od prikolice. Vozač je smrtno stradao na mjestu nesreće.

Opasno curenje gasa

Nakon sudara došlo je do oštećenja tereta na drugom kamionu, pri čemu su oštećene boce s metanom. Uslijedilo je nekontrolisano curenje velike količine gasa direktno na kolovoz.

- Ukupna zapremina gasa iznosi čak 5.588 metara kubnih. Postojala je realna i neposredna opasnost od razorne eksplozije koja bi ugrozila sve u krugu od nekoliko stotina metara - navodi izvor s lica mjesta.

Brzom intervencijom vatrogasnih ekipa curenje je stavljeno pod kontrolu, čime je spriječen najgori mogući scenario.

Autoput zatvoren

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen u oba smjera – prema Beogradu i prema Novom Sadu. Policija preusmjerava vozila na alternativne pravce preko Starih Banovaca i Nove Pazove, ali su se već formirale kilometarske kolone.

Iz nadležnih službi saopćeno je da će autoput ostati zatvoren dok se sav gas bezbjedno ne ispusti iz oštećenog sistema.

Uviđaj je u toku, a vozačima se apeluje da izbjegavaju ovu dionicu do daljnjeg.

Na terenu su i dalje policija i vatrogasno-spasilačke jedinice koje obezbjeđuju mjesto nesreće.