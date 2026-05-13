U toku velika policijska akcija: Specijalci tragaju za Adnanom Šerakom

Na području Vogošće, Ilijaša i Poljina danas se provodi velika policijska akcija usmjerena na pronalazak Adnana Šeraka, koji je nedavno izašao nakon višegodišnjeg izdržavanja zatvorske kazne.

Veći broj policijskih službenika raspoređen je na više lokacija, gdje se obavljaju pretresi objekata i terena u potrazi za Šerakom.

Na terenu su prisutne jake policijske snage, dok se pojedini dijelovi naselja nalaze pod pojačanim policijskim nadzorom.

Šeraka je prijavio muškarac iz Ilijaša koji tvrdi da ga je pretukao, a osumnjičen je za krivično djelo nasilničko ponašanje.