Krali iz automobila, kuća i bakarni kabal s gradilišta tramvajske pruge: Policija uhapsila dvije osobe u Trnovu i na Ilidži

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Ilidža lišili su slobode M.K. (1994) iz Trnova i M.K. (2001) sa Ilidže, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili više krivičnih djela teške krađe na području Ilidže, a za kojima je bila raspisana operativna potraga.

Njih dvoje se tereti da su u proteklom periodu izvršili teške krađe iz više automobila u naselju Plandište, u vikendici u naselju Zenik, u kućama u naselju Otes, kao i da su otuđili napojni bakarni kabl sa gradilišta tramvajske pruge na dionici od Sokolović Kolonije do Hrasnice.

Prilikom pretresa stana i vozila koji osumnjičeni koriste pronađeni su predmeti za koje postoji osnov sumnje da potiču iz krivičnih djela, prvenstveno građevinski alati, materijali i različite mašine, kao i drugi predmeti za koje se sumnja da su otuđeni i predmeti koji su korišteni kao alat za izvršenje ovih krivičnih djela.

Osumnjičeni se nalaze u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi.