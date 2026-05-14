AKCIJA POLICIJE U KS

Krali iz automobila, kuća i bakarni kabal s gradilišta tramvajske pruge: Policija uhapsila dvije osobe u Trnovu i na Ilidži

Prilikom pretresa stana i vozila koji osumnjičeni koriste pronađeni su predmeti za koje postoji osnov sumnje da potiču iz krivičnih djela

Uhapšeni osumnjičeni za krađu. MUP KS

Z. V.

prije 33 minute

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Ilidža lišili su slobode M.K. (1994) iz Trnova i M.K. (2001) sa Ilidže, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili više krivičnih djela teške krađe na području Ilidže, a za kojima je bila raspisana operativna potraga.

Njih dvoje se tereti da su u proteklom periodu izvršili teške krađe iz više automobila u naselju Plandište, u vikendici u naselju Zenik, u kućama u naselju Otes, kao i da su otuđili napojni bakarni kabl sa gradilišta tramvajske pruge na dionici od Sokolović Kolonije do Hrasnice. 

Prilikom pretresa stana i vozila koji osumnjičeni koriste pronađeni su predmeti za koje postoji osnov sumnje da potiču iz krivičnih djela, prvenstveno građevinski alati, materijali i različite mašine, kao i drugi predmeti za koje se sumnja da su otuđeni i predmeti koji su korišteni kao alat za izvršenje ovih krivičnih djela.

Osumnjičeni se nalaze u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi.

# KRAĐA
# HAPŠENJE
# UPRAVA POLICIJE MUP-A KANTONA SARAJEVO
