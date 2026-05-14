FUP uhapsio državljanina Crne Gore u Sarajevu: Za njim bilo raspisano osam potraga

FUP. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Dž. R.

prije 33 minute

Policijski službenici Federalne uprave policije, Terenskog ureda Travnik, proveli su danas aktivnosti na području općine Novi Grad Sarajevo s ciljem dokumentovanja krivičnih djela iznude i prijevare.

Akcija je realizovana pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Travnik, a po naredbi Općinskog suda u Travniku.

Tokom aktivnosti slobode je lišena osoba inicijala J.V. (1990), državljanin Crne Gore. Izvršeni su pretresi stana i vozila koje koristi osumnjičeni, pri čemu su pronađeni i oduzeti predmeti traženi naredbom suda.

Među oduzetim predmetima nalaze se novac, mobilni telefoni i SIM kartice za koje se sumnja da su korišteni prilikom izvršenja krivičnih djela, kao i NN materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Oduzeti su i drugi predmeti koji će biti korišteni u daljem krivičnom postupku.

Iz Federalne uprave policije navode da je u trenutku lišenja slobode za osumnjičenim J.V. bilo raspisano sedam operativnih potraga nadležnih ministarstava unutrašnjih poslova, kao i jedna centralna potraga.

Osumnjičeni će biti kriminalistički obrađen u službenim prostorijama Terenskog ureda Travnik, nakon čega će, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, u zakonskom roku biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Travniku.

Policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju rad na dokumentovanju ovog predmeta.

# FUP
# AKCIJA
