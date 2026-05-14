Uhapšen nastavnik Adi Pašić: Nasrnuo na učenika u osnovnoj školi u Sarajevu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS uhapsili su nastavnika koji je prijetio učenicima u Osnovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić.

On je uhapšen jutros zbog krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti, a na štetu troje učenika.

Riječ je o Adiju Pašiću (1970.), a nakon kriminalističke obrade on će biti predat u nadležnost Tužilaštva KS.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak napada na učenika, ali isti nećemo objavljivati jer se na njemu nalaze maloljetnici.

Inače, sve se desilo jučer tokom nastave u osmom razredu, a slučaj su prijavili roditelji. "Hoćeš štosem da te opalim, da ti pola glave otkinem. Jel mangupe? Jel idiote jedan? Ajde sjedi, pi**a ti materina", moglo se čuti da je govorio nastavnik.