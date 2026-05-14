OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"

Uhapšen nastavnik Adi Pašić: Nasrnuo na učenika u osnovnoj školi u Sarajevu

Na društvenim mrežama se pojavio snimak napada na učenika, ali isti nećemo objavljivati jer se na njemu nalaze maloljetnici

S. S.

prije 21 minutu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS uhapsili su nastavnika koji je prijetio učenicima u Osnovnoj školi "Musa Ćazim Ćatić.

On je uhapšen jutros zbog krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti, a na štetu troje učenika.

Riječ je o Adiju Pašiću (1970.), a nakon kriminalističke obrade on će biti predat u nadležnost Tužilaštva KS.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak napada na učenika, ali isti nećemo objavljivati jer se na njemu nalaze maloljetnici.

Inače, sve se desilo jučer tokom nastave u osmom razredu, a slučaj su prijavili roditelji. "Hoćeš štosem da te opalim, da ti pola glave otkinem. Jel mangupe? Jel idiote jedan? Ajde sjedi, pi**a ti materina", moglo se čuti da je govorio nastavnik.

