Oglasio se direktor kompanije čiji je uposlenik poginuo na gradilištu autoputa kod Zenice

Na gradilištu autoputa A1 u mjestu Koprivna kod Zenice prije tri dana kamiondžija je pregazio radnika, koji je radio na ovoj dionici.
Mladi Nedžad Hodžić (25) iz Zavidovića je na licu mjesta preminuo.
USMRTIO GA KAMION
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Direktor kompanije "Erdi" Adil Merdić, čiji je Hodžić bio uposlenik, kratko se oglasio za "Dnevni avaz" nakon nemilog događaja.
- S obzirom da sam kao čovjek, prijatelj nastradalog, a zatim i poslodavac duboko potresen tragičnim događajem, nisam u mogućnosti dati komentar vezano za predmetni događaj. Pored toga, nadležni organi provode radnje iz svog djelokruga, te i iz tog razloga ne želimo prejudicirati ishod tih postupaka - rekao je Merdić za "Avaz".
