Uhapšen osumnjičeni za brutalno ubistvo: Upao u dvorište poznaniku i presudio mu mačetom

Scenarij nalik najmračnijim akcionim filmovima odigrao se sinoć na ulicama Obrenovca, prenosi Telegraf.

Samo nekoliko sati nakon što je grad potresla vijest o stravičnom ubistvu Mišela G. (29), policija je uspjela uhapsiti osumnjičenog.

U brzoj i precizno koordinisanoj akciji policije u Obrenovcu slobode je lišen A. D. (24), koji se sumnjiči da je hladnokrvno, udarcima mačetom, usmrtio svog poznanika.

Identifikovan i lociran u rekordnom roku

Nakon što je u Ulici Ljube Nenadovića pronađeno tijelo teško povrijeđenog Mišela G., koji je usljed zadobijenih rana preminuo, policija je odmah pokrenula opsežnu potragu. Načelnik Policijske stanice Obrenovac, koji je od prvog trenutka bio na mjestu krvavog zločina, lično je rukovodio akcijom.

Operativni podaci i "čitanje" terena doveli su inspektore do skrovišta napadača za svega nekoliko sati. Portal Telegraf.rs ekskluzivno je objavio fotografije osumnjičenog A. D. u trenutku hapšenja, a stavljanje lisica na njegove ruke označilo je kraj njegovog pokušaja bijega.

Sačekuša u "sigurnoj zoni"

Istraga je otkrila jezive detalje zločina, a prema dosadašnjim informacijama, ubistvo je bilo pažljivo isplanirano. Mišel G. se u trenutku napada nalazio na izdržavanju kazne kućnog pritvora uz elektronski nadzor.

- Napadači su tačno znali gdje se on nalazi i da mu je kretanje ograničeno. On nije mogao da napusti dvorište, a da ne aktivira alarm na nanogici. To su iskoristili da mu postave surovu sačekušu tamo gdje se osjećao najsigurnije - otkriva izvor blizak istrazi.

Ubica je, prema svemu sudeći, znao da žrtva nema mogućnost bijega. Granica njegovog kretanja postala je njegova smrtna presuda.

Krvavi dugovi i narkotici?

Iako će zvanična istraga dati konačan odgovor, prvi podaci ukazuju na to da bi motiv brutalnog ubistva mogao biti povezan s kriminalnim miljeom. Sumnja se na neraščišćene račune povezane s trgovinom narkoticima.

Ubijeni Mišel G. bio je odranije poznat policiji. Njegov dosije sadržavao je brojna krivična djela, od trgovine drogom i višestrukih teških krađa do narušavanja javnog reda i mira.

Napadač nije birao sredstva, a upotreba mačete, prema navodima istrage, govori o ogromnom bijesu i namjeri da žrtva ne ostane živa.

Građani mogu da odahnu

Dok je tijelo Mišela G. poslano na obdukciju, Obrenovac je ostao pod pojačanim policijskim nadzorom. Ipak, hapšenjem A. D. (24) neposredno nakon zločina, policija je poslala jasnu poruku da su akteri krvavog obračuna završili tamo gdje im je mjesto – iza rešetaka.

Istraga se nastavlja pod nadzorom nadležnog tužilaštva, dok javnost s velikom pažnjom očekuje rasplet slučaja koji je uznemirio cijelu Srbiju.