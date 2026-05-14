Uhapšen državljanin Njemačke: Benzinom polio kuću i automobil pa ih pokušao zapaliti

Banjalučka policija uhapsila je I. Đ. (32), državljanina Njemačke, zbog sumnje da je pokušao zapaliti privatnu kuću i automobil koje je prethodno polio benzinom.

Prema saznanjima, osumnjičeni je benzinom polio kuću i vozilo, ali ga je uočio vlasnik kuće koji ga je uspio otjerati prije nego što je došlo do izbijanja požara. Motiv napada za sada nije poznat, a prema nezvaničnim informacijama riječ je o psihički nestabilnoj osobi, prenosi ATV.

Pokušaj paljenja kuće i automobila

Iz Policijske uprave Banja Luka saopćili su da su operativnim mjerama i radnjama identifikovali i uhapsili I. Đ., državljanina Njemačke sa trenutnim boravištem u Banjoj Luci, zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

- Muškarac iz Banje Luke prijavio je policiji u 4.15 sati da je neposredno prije prijave nepoznata osoba pokušala zapaliti njegovu porodičnu kuću i vozilo. Policijski službenici izašli su na lice mjesta i izvršili uviđaj, kojom prilikom su potvrđeni navodi prijave - saopćila je PU Banja Luka.

U pretresu otkriveni dokazi

Dodaju da su operativnim radom došli do saznanja da se I. Đ. može dovesti u vezu s navedenim krivičnim djelom. Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjoj Luci, uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni.

- Prilikom pretresa pronađeni su i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenog krivičnog djela, kao i određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu i metalna mrvilica - navode iz policije.