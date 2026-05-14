Ukrali sliku Mersada Berbera, pa je prodali za 300 KM, nastao šou: "Nikakav Berber nije bio s nama!?"

U Sarajevu je prije dvadesetak dana opljačkan stan iz kojeg je ukradena slika velikana bh. slikarstva Mersada Berbera, vrijedna nekoliko desetina hiljada maraka.

Pljačkaši su, ne znajući kakvo umjetničko djelo su ukrali, na jednoj od sarajevskih pijaca prodali Berberovu sliku i nekoliko sitnica za 300 KM.

Ekspresnom akcijom policije, pljačkaši su pohvatani, pronađena je i skupocjena slika.

A onda nastupa šou. Kada su dovedeni u policijsku stanicu suočeni sa krivičnim djelom koje su napravili, pljačkaši i dalje nisu imali pojma šta su ukrali.

Na konstataciju jednog od istražitelja, da "ih imaju corpus delicti", "da su pronađeni i brzo pohapšeni" te da je "pronađen i Berber", pljačkaš se šapatom obratio advokatu Omaru Mehmedbašiću: "Nema policija ništa. Imaju moj k****, nemaju ništa, nikakav Berber nije bio s nama"!?