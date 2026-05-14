TRGOVINA LJUDIMA

Tužilaštvu KS predate dvije osobe: Osumnjičeni za seksualno iskorištavanje maloljetnica

Postupajući tužilac odlučio je zadržati osumnjičene 24h, nakon čega će u tom zakonskom roku odlučiti o daljnjim mjerama protiv istih

M. Až.

prije 24 minute

Po nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva KS, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS lišili su slobode dvojicu osumnjičenih zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa seksualnim iskorištavanjem tri ženske osobe, od kojih su dvije maloljetne. 

Postupajući tužilac odlučio je zadržati osumnjičene 24h, nakon čega će u tom zakonskom roku odlučiti o daljnjim mjerama protiv istih. 

Sumnjiče se da su u proteklom periodu koristeći prijetnje i prisilu, navodili i vrbovali oštećene u cilju iskorištavanja prostitucijom radi sticanja protivpravne imovinske koristi.

# TUŽILAŠTVO KS
# TRGOVINA LJUDIMA
