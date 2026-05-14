"AVAZ" SAZNAJE

Potvrđena optužnica protiv "Ubice koji plače": Pucao na policajce na Ilidži

Nakon ubistva 2012. godine, kada je doveden ispred Tužilaštva KS, u trenutku kada je vidio svoju suprugu, zaplakao je

Jasmir Halilović. Avaz

Piše: Sedin Spahic

prije 44 minute

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Jasmira Halilovića, saznaje portal "Avaza".

Inače, riječ je o osobi koja je ranije dobila nadimak "Ubica koji plače".

Podsjećamo, on se tereti za pokušaj ubistva i napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti.

On je 21. februara na području Ilidže u ranim jutarnjim satima otvorio vatru na sarajevske policajce, nakon što su krenuli za njim jer su sumnjali da je podmetnuo požar na automobilu. Oglušio se na naredbe policije, a onda zapucao na njih te prilikom razmjene vatre s policijom pogođen je s tri metka.

S dva metka je bio pogođen u nogu, a treći metak ga je pogodio u leđa, a nakon čega je operiran.

Inače, Halilović je od ranije poznat pravosudnim organima. Halilović je javnosti poznat i kao „ubica koji plače“. U junu 2012. godine bio je uhapšen zbog sumnje da je ubio Sabira Bajramovića (56) ispred njegove kuće u Sokolović-Koloniji pucajući mu u grudi i glavu.

Halilović je tada bio osumnjičen da je prije ubistva provalio u kuću Bajramovića. Po izlasku iz policijskog vozila kojim je dovezen pred zgradu Tužilaštva, Halilović je, na iznenađenje prolaznika, glasno zaplakao vidjevši suprugu.

# TUŽILAŠTVO KS
# KANTONALNI SUD U SARAJEVU
# JASMIR HALILOVIĆ
