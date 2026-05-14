Potvrđena optužnica protiv "Ubice koji plače": Pucao na policajce na Ilidži

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Jasmira Halilovića, saznaje portal "Avaza".

Inače, riječ je o osobi koja je ranije dobila nadimak "Ubica koji plače".

Podsjećamo, on se tereti za pokušaj ubistva i napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti.

On je 21. februara na području Ilidže u ranim jutarnjim satima otvorio vatru na sarajevske policajce, nakon što su krenuli za njim jer su sumnjali da je podmetnuo požar na automobilu. Oglušio se na naredbe policije, a onda zapucao na njih te prilikom razmjene vatre s policijom pogođen je s tri metka.