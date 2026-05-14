Adnan Šerak lociran u Vrapčićima: Uhapšen muškarac koji je bio s njim, on pobjegao lokalnim putem

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) raspisalo je operativnu potragu za Adnanom Šerakom, koji je u oktobru prošle godine izašao iz zatvora.

Potraga je pokrenuta zbog ugrožavanja sigurnosti, a prema informacijama koje ima Mostar.live, Šerak je lociran na području Mostara, tačnije u širem rejonu Vrapčića.

Osoba koja se s njim nalazila u automobilu, prema istom izvoru, lišena je slobode, dok se Šerak uspio udaljiti lokalnim putem. U ovom trenutku u toku je opsežna policijska potraga za njim.

Postoje sumnje da je bjegunac naoružan.