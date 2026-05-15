U Novom Gradu uhapšen 31-godišnjak, krao Nutellu, duhan, vegetu, Fant

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Novi Grad lišili su slobode H.M. (1995) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio više krivičnih djela teške krađe na području Novog Grada, na štetu nekoliko prodajnih objekata istog maloprodajnog lanca.

- Prilikom pretresa kuće koju koristi osumnjičeni pronađeni su predmeti za koje postoji osnov sumnje da potiču iz krivičnih djela, prvenstveno cigarete, duhan, kafa, te različiti prehrambeni proizvodi.

Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi - saopćeno je iz MUP-a.