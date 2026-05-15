Policija u TK zaplijenila stotine snimaka seksualnog zlostavljanja djece, uhapšen muškarac

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP), Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala, proveli su u četvrtak, 14. maja 2026. godine, opsežnu akciju na području Tuzlanskog kantona. Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK i prema naredbi Općinskog suda u Lukavcu, slobode je lišeno lice inicijala I.B. (1993. godište).

Osumnjičeni se tereti za krivično djelo „Iskorištavanje djeteta radi pornografije“ prema Krivičnom zakonu Federacije BiH. Prilikom pretresa prostorija koje koristi I.B., policija je pronašla i privremeno oduzela digitalne dokaze koji su odmah upućeni na forenzičku obradu.

Preliminarnim pregledom izuzetih uređaja i nosača podataka, inspektori su pronašli više od 250 fotografija i video snimaka za koje postoji osnovana sumnja da predstavljaju materijal nastao seksualnim iskorištavanjem djece. Istražitelji sumnjaju da se uhapšeni duži vremenski period bavio pribavljanjem i posjedovanjem ovakvog nezakonitog sadržaja.

Nakon kriminalističke obrade u službenim prostorijama FUP-a, osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na daljnje postupanje.

Iz Federalne uprave policije poručuju da nastavljaju intenzivne aktivnosti na otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela iz oblasti kompjuterskog kriminala. Poseban fokus ostaje na zaštiti djece i maloljetnika od svih oblika zloupotrebe u digitalnom prostoru, šaljući jasnu poruku da virtuelni prostor nije utočište za kriminalce.