Akcija policije Banja Luke: Uhapšene dvije osobe, zaplijenjeno 1,5 kg marihuana

U jučerašnjoj akciji Policijske uprave Banja Luka uhapšeni su Banjalučani Ž. P. i D. M. nakon što je kod njih pronađen i oduzet jedan i po kilogram marihuane i dvije digitalne vage.

Serija hapšenja počela je jučer u 12 sati, kada su banjalučki policajci locirali i uhapsili Ž. P.

Inspektori su pretresli stan i podrumske prostorije koje on koristi u Banjoj Luci, gdje su pronašli veću količinu narkotika spremnih za dalju distribuciju.

- Tom prilikom pronađena je i oduzeta zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, ukupne bruto mase oko 617 grama. Pronađena je i digitalna vaga za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela - naveli su iz policije.

Pretresi su nastavljeni u 14:30 sati, kada je uhapšen D. M. iz Banje Luke.

Pretresom stana i pomoćnih prostorija koje on koristi, inspektori su pronašli i oduzeli oko 947,7 grama marihuane i digitalnu vagu za precizno mjerenje.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka bit će dostavljeni izvještaji protiv Ž. P. i D. M. zbog počinjenih krivičnih djela "neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".

U sklopu istih pojačanih aktivnosti, banjalučka policija je na ulicama presrela i prekršajno sankcionisala S. G. i M. Č. zbog kršenja Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga.

Iz policije navode da je kod S. G. pronađena i oduzeta određena količina amfetamina, dok je kod M. Č. pronađena marihuana i šest manjih stabljika indijske konoplje.