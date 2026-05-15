Državljani BiH i Brazila se potukli u Zagrebu: Jedan završio u bolnici

U zagrebačkom naselju Maksimir, u Ulici Ferde Livadića, u toku je policijski uviđaj nakon fizičkog sukoba između dvojice stranih radnika, prenosi Index.hr.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrđeno je da je danas oko 8.50 sati došlo do sukoba između dvojice stranih državljana, jednog iz Brazila i jednog iz Bosne i Hercegovine. U incidentu je državljanin Bosne i Hercegovine povrijeđen oštrim predmetom i prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb.

- Uviđaj i kriminalistička istraga su u toku - saopćeno je iz zagrebačke policije.

Jak vrisak

Stanari zgrade kažu da je situacija bila veoma uznemirujuća. Jedna stanovnica je navela da je čula jak vrisak koji je uznemirio cijelu zgradu.

- Bio je toliko glasan da nisam mogla procijeniti radi li se o muškarcu ili ženi. Svi smo se prepali - ispričala je.

Krv na stepenicama

Na terenu je prisutan veliki broj policijskih službenika, a na stepeništu i ulazu u zgradu vidljivi su tragovi krvi. Jedna osoba, strani radnik, zadobila je povrede.

Predstavnik stanara zgrade, Zlatko Špoljar, rekao je da su stanari prvo čuli buku, nakon čega je pozvana policija. Dodao je da je hitna pomoć već bila na licu mjesta kada je sišao u podrum zgrade, te da osumnjičeni nije pokušao pobjeći.

- Stajao sam pored njega do dolaska policije. Djelovao je uznemireno, ali nije bio nasilan prema nikome - rekao je Špoljar.

On je naveo da je riječ o podrumskom stanu od oko četrdeset kvadratnih metara, koji je nedavno renoviran, te da je moguće da su se dvojica muškaraca tek nedavno uselila.