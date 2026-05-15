Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Sarajevski specijalci stigli u Mostar po Šeraka i njegove pomagače

On se prvo skrivao u Sarajevu, a onda je sinoć lociran na području Vrapčića, kada su uhapšeni Spahić i Radmilović

Sarajevski specijalci stigli u Mostar - Avaz
Sarajevski specijalci stigli u Mostar - Avaz
Sarajevski specijalci stigli u Mostar - Avaz
Sarajevski specijalci stigli u Mostar - Avaz
Sarajevski specijalci stigli u Mostar - Avaz
+12
Piše: Evelin Trako

prije 1 sat 17 minuta

Pripadnici Specijalne policijske jedinice MUP-a KS stigli su u Mostar nakon što je uhapšen Adnan Šerak.

S obzirom da je za Adnanom Šerakom raspisana potraga MUP-a KS, on će, zajedno sa svojim pomagačima Irdinom Spahićem i Adnom Radmilović biti prebačen u Sarajevo.

Podsjećamo, Šerak je uhapšen po potrazi MUP-a KS zbog narušavanja sigurnosti, odnosno fizičkog napada na više osoba.

On se prvo skrivao u Sarajevu, a onda je sinoć lociran na području Vrapčića, kada su uhapšeni Spahić i Radmilović.

Šerak je tada uspio pobjeći policiji, a jutros je uhapšen nakon što ga je slučajni prolaznik prepoznao dok se skrivao u žbunju uz magistralni put M-17.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# MUP HNK
# ADNAN ŠERAK
# MUP KS
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.