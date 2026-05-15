Video / Sarajevski specijalci stigli u Mostar po Šeraka i njegove pomagače

Pripadnici Specijalne policijske jedinice MUP-a KS stigli su u Mostar nakon što je uhapšen Adnan Šerak.

S obzirom da je za Adnanom Šerakom raspisana potraga MUP-a KS, on će, zajedno sa svojim pomagačima Irdinom Spahićem i Adnom Radmilović biti prebačen u Sarajevo.

Podsjećamo, Šerak je uhapšen po potrazi MUP-a KS zbog narušavanja sigurnosti, odnosno fizičkog napada na više osoba.

On se prvo skrivao u Sarajevu, a onda je sinoć lociran na području Vrapčića, kada su uhapšeni Spahić i Radmilović.

Šerak je tada uspio pobjeći policiji, a jutros je uhapšen nakon što ga je slučajni prolaznik prepoznao dok se skrivao u žbunju uz magistralni put M-17.

